Жителя Бобруйска приговорили к 6 годам колонии за поджог опорного пункта милиции

Суд в Бобруйске назначил 42-летнему Э. шесть лет лишения свободы в условиях усиленного режима, которого обвинили в поджоге опорного пункта милиции по статьям о хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК) и покушении на повреждение имущества общеопасным способом (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 218), сообщает «Вечерний Бобруйск».

Помимо этого, Э. назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Согласно обвинению, 28 сентября 2020 года Э., находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно поджег пункт охраны правопорядка №4 Ленинского района. В результате этого были уничтожены и повреждены внутренняя отделка стен, потолка и пола, двери, электропроводка, электрооборудование помещения и имущество УВД Бобруйского горисполкома. Огонь потушили прибывшие работники МЧС.

«Мы стояли со знакомым Дмитрием во дворе одного из домов по Куйбышева, выпили пива. Посмотрели видео на телефоне, где был разгон демонстрации — девочку одну тянули и женщин разгоняли, у меня под впечатлением просмотренного возникла такая мысль. Таким образом я выразил свое несогласие с действиями сотрудников милиции, что они грубо так обращаются с людьми. <...> Я пошел на заправку на улице Ленина, купил бензин и направился в сторону опорного. Вспыхнуло сильно», — рассказал обвиняемый в суде.

Он признал свою вину в поджоге и повреждения помещения и имущества опорного пункта, однако не согласился с суммой в 4 644 рубля 14 копеек, в которую оценили причиненный ущерб.

Адвокат подсудимого отметил, что его подзащитный не хотел своими действиями причинить вред людям, поскольку дождался, когда все уйдут из опорного пункта.

«Подзащитный признал вину полностью и чистосердечно раскаялся в содеянном. Когда он увидел, что бензин вспыхнул, испугался ответственности и уехал из Беларуси, но через несколько дней решил вернуться и сдаться в правоохранительные органы», — добавил адвокат.

В последнем слове Э. сказал, что раскаивается в своем поступке и попросил прощения у милиции. К суду он обратился с просьбой не назначать наказание, связанное с лишением свободы.