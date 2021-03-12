БАЖ: В Гродно задержали журналиста Дениса Ивашина

В Гродно около 18:00 задержали журналиста Дениса Ивашина, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов» не уточняя, кто производил задержание.

Как пишет БАЖ, очевидцы сообщили, что журналиста задержали в квартире, в которой он проживает, а перед этим к его дому подъехал синий микроавтобус.

По сообщению матери Ивашина в фейсбуке, журналиста увезли сотрудники КГБ, а в его доме проходит обыск.

Обновлено в 20:40. Добавлена информация из фейсбука матери Ивашина.