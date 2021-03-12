МВД отчиталось о задержании семи «администраторов и активных участников радикальных телеграм‑чатов» в Дзержинске

Сотрудники ГУБОПиК задержали семерых жителей Дзержинска, которые, по версии МВД, являются «администраторами и активными участниками радикальных телеграм-чатов», сообщает ведомство.

«Данные граждане занимались изготовлением и распространением незарегистрированной символики, наносили ущерб инфраструктуре города, формировали протестные настроения среди участников чата, а также организовывали несанкционированные массовые мероприятия на территории города и района», — пишет МВД.

Как утверждает ведомство, некоторые из задержанных «принимали активное участие» в акциях протеста в Минске и Дзержинском районе. МВД отмечает, что оперативники проверяют «причастность фигурантов к финансированию экстремистской деятельности». По месту их жительства провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и «протестную символику».

«Действиям задержанных будет дана правовая оценка, в том числе на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями», — добавляет ведомство.