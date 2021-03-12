Директор «Польской школы» перестала выходить на связь после приезда в Брест; вероятно, ее задержали

Директор «Польской школы» Анна Панишева вернулась в Беларусь из Польши, после чего перестала выходить на связь, сообщает TUT.by.

По данным издания, Панишева ехала из Польши на автобусе, и около 1:20 должна была приехать в Брест. Сейчас ее телефон недоступен. По неподтвержденной информации, директора «Польской школы» задержали, добавляет TUT.by со ссылкой на информированный источник.

Днем телеграм-канал Агентства телевизионных новостей репостнул сообщение из телеграм-канала «Желтые Сливы», в котором утверждается, что Панишеву задержали в Бресте и водворили в изолятор временного содержания. К сообщению канала прилагается видеозапись, на которой женщина в наручниках, похожая на Панишеву, находится в неизвестном кабинете. Она требует вызвать прокурора и объявляет голодовку до тех пор, пока она не встретится с ним. Собеседники называют ее «директором школы» и говорят, что она задержана.

11 марта в Бресте задержали 43-летнего соучредителя «Польской школы» по делу о «героизации военных преступников», возбужденному по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни совершенной группой лиц (часть 3 статьи 130 УК).

«Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъята офисная техника, уставная документация и другие материалы, в том числе плакаты и литература о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия», — рассказал замначальника управления СК по Брестской области Сергей Страпко.

По данным следствия, 28 февраля в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», провели незаконное массовое мероприятие: люди в национальной форме польской скаутской организации пели песни и читали стихи «во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый». Там присутствовал консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк. Как писала Генпрокуратура, в мероприятии участвовали несовершеннолетние.

9 марта МИД Беларуси вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому. 10 марта МИД Польши «в ответ на враждебные и неоправданные действия беларуских властей в отношении польского консула в Бресте» посчитала персоной нон грата дипломата посольства Республики Беларусь в Варшаве, заявил замглавы МИД Польши Мартин Пшидач.