Генпрокуратура опротестовала приговор журналистке TUT.by Катерине Борисевич

Генпрокуратура подала в Мингорсуд апелляционный протест на решение суда по делу журналистки TUT.by Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина, пишет газета «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на суд Московского района.

По мнению Генпрокуратуры, Борисевич вынесен мягкий приговор, который не соответствует «тяжести преступления».

Позже ведомство уточнило, что апелляция касается только приговора журналистке.

Журналистку TUT.by Катерину Борисевич и врача-анестезиолога больницы скорой медпомощи Артема Сорокина задержали вечером 18 ноября. Генпрокуратура отчитывалась, что врач и журналистка задержаны за разглашение медицинской тайны, приведшее к тяжким последствиям. Поводом для дела стала публикация Борисевич, в которой журналистка со слов Сорокина, подкрепленных медицинским документом, писала, что во время драки на «Площади перемен» погибший минчанин Роман Бондаренко не был пьян.

2 марта суд Московского района Минска вынес приговор по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина. Судья Светлана Бондаренко признала Сорокина виновным в разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК; максимальное наказание — три года лишения свободы); Борисевич осуждена как его соучастница. Врач получил два года лишения свободы с отсрочкой на год, журналистку приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых. Суд проходил в закрытом режиме.

Приговор по «делу ноль промилле». Журналистку TUT.by приговорили к 6 месяцам колонии, врача‑анестезиолога — к 2 годам с отсрочкой

Обновлено в 15:00. Добавлено уточнение Генпрокуратуры.