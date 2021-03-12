Учащихся ПГУ, побрившихся налысо в знак солидарности с задержанными студентами, вызывали в прокуратуру

Двух учащихся Полоцкого государственного университета, которые побрились налысо в знак солидарности со студентами, задержанными по уголовным делам, вызывали в прокуратуру, сообщает TUT.by. Их предупредили об ответственности за нарушение КоАП.

В акции солидарности участвовали четверо студентов ПГУ — на видео они побрились налысо. Из них две девушки — Анна Богданова и Александра Бука — не скрывали фамилий.

«В прокуратуре нам не угрожали, но предупредили об ответственности за призывы к массовым мероприятиям или участие в них», — цитирует TUT.BY студенток.

В ведомстве студенток ознакомили со статьями из обновленного КоАП.

По словам студентов, на такой поступок их вдохновил музыкант Артем Лукьяненко из группы Naviband, который побрился наголо в знак солидарности с «прекрасными белорусами, которые не встретят НГ дома со своими родными».

Ранее к флешмобу присоединились отчисленные студенты нескольких университетов.