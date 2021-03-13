В Минске задержали художницу Елизавету Гончарову и еще девятерых человек

В Минске задержали художницу Елизавету Гончарову вместе с ее отцом Александром. Об этом «Медиазоне» рассказала ее сестра Яна.

По ее словам, Гончаровых задержали утром перед началом митинга «в районе улицы Мельникайте».

«Как я поняла, они даже не успели собраться. То есть это была облава», — сказала Яна.

Сейчас, говорит сестра Гончаровой, Елизавета и ее отец в Центральном РУВД.

Вероятно, Гончаровых задержали около здания администрации Центрального района. Как сообщал телеграм канал ГУВД Минска, утром милиция задержала пятерых человек, которые «приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии с использованием незарегистрированной символики» напротив здания администрации. По данным ГУВД, задержанные договаривались о проведении митинга «в локальном чате».

Еще пятерых женщин, сообщает милиция, задержали на улице Мирошниченко, где они собирались «развешивать листовки политического характера».