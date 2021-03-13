Журналиста Дениса Ивашина задержали в рамках уголовного дела

Журналиста Дениса Ивашина задержали вечером 12 марта в рамках уголовного дела, сообщает в фейсбуке его жена Ольга.

«В доме и на даче были обыски, изъяты все носители информации, сим-карты, банковские карты, книги, записные книжки, заметки, деньги и различные мелочи вроде флагов, значков, визиток и т.д. Очень интересует все, что связано с Украиной, хотя статья криминальная, в ордере якобы за распространение личной информации», — написала Ольга Ивашина.

Журналистка Мария Харевич сообщила «Медиазоне», что Ивашина рассказала ей, что обыски проходили по статье о вмешательстве в деятельность сотрудника органов внутренних дел (статья 365 УК).

Сейчас журналист находится в тюрьме №1 Гродно, уточнила его жена в комментариях к посту.

Дениса Ивашина задержали 12 марта около 18:00 в квартире, где он проживает. По сообщению матери Ивашина в фейсбуке, журналиста увезли сотрудники КГБ.

Журналист публикует расследования для международного волонтерского расследовательского сообщества InformNapalm и издания «Новы час». Ивашин рассказывал о том, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвуют в разгонах беларуских протестов в рядах ОМОНа. 4 марта вышла третья часть расследования.

Обновлено в 16:38. Добавлена информация про статью, по которой проходили обыски.