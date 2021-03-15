Художницу Елизавету Гончарову и ее отца арестовали на 15 суток за участие в субботней акции

Суд Центрального района Минска арестовал художницу Елизавету Гончарову и ее отца Александра на 15 суток по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно протоколам, Гончарова и ее отец участвовали в пикетировании в группе из пяти человек на улице Мельникайте в Минске. По словам художницы, она, как и отец, не участвовала в акции, а проходила мимо, увидела возле здания людей и решила их сфотографировать. Девушка не успела этого сделать, так как в этот момент начались задержания. Она рассказала, что силовики не представились и несколько раз кинули ее на землю, пока тащили в микроавтоус. Также, по утверждению Гончаровой, во время задержания они закрывали ей глаза и душили.

По словам свидетеля-милиционера, в то утро собравшиеся стали в цепь с растяжками и начали выкрикивать лозунги, чтобы снять это на камеру. По его словам, в руках Гончарова держала флаг.

Гончаровых задержали утром в субботу, 13 марта, перед началом митинга «в районе улицы Мельникайте», рассказывала «Медиазоне» подруга Гончаровой Яна.

Как сообщал телеграм-канал ГУВД Минска, утром 13 марта милиция задержала пятерых человек, которые «приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии с использованием незарегистрированной символики» напротив здания администрации. По данным ГУВД, задержанные договаривались о проведении митинга «в локальном чате».