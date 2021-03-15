Прокурор запросил 3 года химии для архитектора, которого показывали избитым в эфире «Беларусь 1»

В суде Центрального района Минска прокурор запросил 3 года химии для архитектора Вадима Дмитренка, которого обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает «Радыё Свабода».

Как уточняет издание, прокурор оставил только обвинение по части 1 статьи 342 УК (организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Изначально архитектора также обвиняли в незаконном изготовлении или сбыте холодного оружия (часть 2 статьи 296 УК), и покушении на участие в массовых беспорядках (статья 14 и часть 2 статьи 293 УК). Обвинения по этим двум статьям, по мнению прокурора, не подтверждены доказательствами.

Согласно обвинению, о котором писал правозащитный центр «Вясна», 15 ноября 2020 года Дмитренок принял участие в незаконном массовом мероприятии: вышел на проезжую часть улицы Червякова, публично выкрикивал лозунги, хлопал руками и использовал «незарегистрированные» флаги.

Кроме того, по версии обвинения, он изготовил дубинку, пиротехнические изделия, приобрел ручную дымовую гранату, складной нож, рогатку, металлические шарики и зажигалку, сложил их в рюкзак и собирался использовать их «во время участия в массовых беспорядках», но его задержали сотрудники ОВД.

На первом заседании 12 января Дмитренок частично признал вину в грубом нарушении общественного порядка, при этом вину по остальным статьям не признал в полном объеме. По его словам, 15 ноября 2020 года он подошел к «Площади перемен» на Червякова, чтобы посмотреть, что там происходит. Спустя некоторое время он решил уходить и присел на скамейку в сквере около кинотеатра «Киев», где обнаружил пакет с дубинкой, металлическими шариками и рогаткой. По его словам, он ожидал, пока придет хозяин пакета, а через некоторое время переложил вещи оттуда в рюкзак, чтобы позже изучить их.

В рюкзаке Дмитренка, по его словам, были петарды, газовая горелка, нож, маска и другие предметы, которые позже изъяли сотрудники милиции. В суде он объяснил, что просто взял с собой рюкзак, в котором «всегда куча разного барахла», а сам он член ассоциации по страйкболу, потому там и были предметы для игры.

По рассказу Дмитренка, когда он направился домой, за ним побежали несколько человек в спортивных костюмах, кроссовках, зеленых разгрузочных бронежилетах и касках с криком «Стой, убью!». Они догнали его, сбили с ног, ударили в область головы, затянули стяжками руки за спиной и увезли в микроавтобусе.

Через некоторое время, по словам обвиняемого, его вывели из транспорта и залили ему глаза газом из баллончика, затем снова завели в машину, отвезли к какому-то зданию, вывели и поставили на колени, лицом в землю. Затем к нему применили четыре раза рогатку, целясь по мягким частям тела, потом нанесли несколько ударов дубинкой, а в руку вложили петарду.

Дмитренок также уточнил, что бело-красно-белый флаг, который фигурировал в списке изъятых у него вещей, ему не принадлежит. По его утверждению, этим флагом сотрудники милиции вытирали кровь и физиологические жидкости с его лица, а также чистили им поверхности в машине после его задержания.

Ранее кадры с задержанием и допросом Дмитренка показывал телеканал «Беларусь 1» — на них видна кровь на его лице. Как пишет «Радыё Свабода», из РУВД Дмитренка забрала скорая, у него обнаружили черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы и синяки.