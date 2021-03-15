Музыканта Игоря Банцера, который 13 дней держит сухую голодовку в СИЗО, признали политзаключенным

Семь правозащитных организаций признали гродненского музыканта Игоря Банцера, обвиняемого в в хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК) и брестчанку Юлию Бодак, обвиняемую по той же статье, политзаключенными, сообщает «Вясна».

Как сказано в заявлении правозащитников, действия Игоря Банцера, а именно танец в стрингах перед машиной милиции — это перформанс, который носит мирный характер. По этой причине правозащитники считают, что квалификация его деяния как уголовного преступления и содержание Банцера под стражей — это непропорциональные меры со стороны власти, которые свидетельствуют о политически мотивированном характере дела.

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40-летний гродненский музыкант, лидер гродненской стрит-панк-группы Mister X Игорь Банцер объявил сухую голодовку 3 марта в суде Ленинского района, где начался процесс по его делу.

По версии обвинения, 5 сентября на улице Горького пьяный музыкант подошел к машине ГАИ и «начал демонстрировать гениталии». Сам Банцер говорит, что это был перформанс с танцем, во время которого он снял шорты, однако оставался в стрингах, а спереди его прикрывала поясная сумка.

Юлия Бодак, которую правозащитники также признали политзаключенной, обвиняют по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 339). Согласно обвинению, 23 октября 2020 года она вместе с другими гражданами сделала пугало, «представляя его перед общественностью как президента Республики Беларусь». К пугалу при этом были прислонены листки бумаги с надписями «украл голоса» и «осудил невиновных».

По мнению правозащитников, такая форма высказывания мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями в хулиганстве.

«Обвиняемая не посягала на сакральные или историко-культурные ценности. Сами надписи не содержат нецензурной лексики или языка вражды и ненависти по принципам национальной, расовой, религиозной принадлежности или социального происхождения», — сказано в заявлении.