СК направил в прокуратуру дело «участников дворового чата» из Бобруйска, обвиняемых по пяти уголовным статьям

СК передал в суд дело против четырех жителей Бобруйска, обвиняемых по шести статьям УК, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчин обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), порче имущества (статья 341 УК), в злостном и особо злостном хулиганстве (часть 2 и 3 статьи 339 УК), незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (часть 2 статьи 295-3 УК), покушении на умышленное уничтожение и повреждение имущества (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 218 УК) и в недонесении о готовящемся тяжком преступлении (часть 2 статьи 406 УК).

Как утверждает следствие, обвиняемые познакомились в дворовом чате и периодически встречались в гараже одного из обвиняемых.

«Поддавшись призывам различных деструктивных Telegram-каналов, обвиняемые в период с 1 по 10 октября совершили ряд противоправных действий», — пишет пресс-служба СК.

По материалам дела, ночью 1 октября на железнодорожных путях в Осиповичском районе трое обвиняемых подожгли пропитанную бензином тряпку, тем самым заблокировав движение грузового поезда. В ночь на 5 октября в Бобруйске обвиняемые с помощью баллончика нанесли красные полосы на белой поверхности трех рекламных стендов. В ту же ночь двое из них из них подложили под колеса машины милиционера «два заранее приготовленных металлических предмета с острыми краями».

Трое обвиняемых в ночь на 10 октября, утверждает СК, подожгли киоск. Для этого они использовали «заранее изготовленное самодельным способом зажигательное устройство». Согласно материалам дела, четвертый обвиняемый знал о намерениях знакомых, но не сообщил об этом в милицию.