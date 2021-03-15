Журналиста Дениса Ивашина взяли под стражу на два месяца по делу о вмешательстве в работу сотрудника МВД

Журналиста Дениса Ивашина, сотрудничавшего с международным волонтерским расследовательским сообществом InformNapalm и изданием «Новы час», взяли под стражу на два месяца, сообщает его жена Ольга.

Ранее, по ее словам, с обыском пришли к 95-летней бабушке Ивашина.

12 марта Ивашина задержали по уголовному делу о вмешательстве в деятельность сотрудника органов внутренних дел (статья 365 УК).

«В доме и на даче были обыски, изъяты все носители информации, сим-карты, банковские карты, книги, записные книжки, заметки, деньги и различные мелочи вроде флагов, значков, визиток и т.д. Очень интересует все, что связано с Украиной, хотя статья криминальная, в ордере якобы за распространение личной информации», — написала Ольга Ивашина.

Журналист публиковал расследования для InformNapalm и издания «Новы час». Ивашин рассказывал о том, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвуют в разгонах беларуских протестов в рядах ОМОНа. 4 марта вышла третья часть расследования.

Обновлено в 16:22. Добавлена информация об обыске у бабушки Ивашина.