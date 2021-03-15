В Бресте осудили еще восьмерых фигурантов «хороводного дела», двое получили реальные сроки

Суд Ленинского района Бреста вынес приговор еще восьмерым фигурантам «хороводного дела», обвиняемым в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) на акции 13 сентября 2020 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Дмитрий Шурин назначил Дмитрию Абрамуку и Виталию Брюху два года химии; Алексею Барановскому, Дмитрию Кочурко и Владимиру Талатыннику — полтора года. Геннадий Мисюта получил полтора года домашней химии. К реальным срокам приговорили Алексея Артецкого и Дмитрия Буневича: они получили полтора года и год и восемь месяцев колонии соответственно.

TUT.by уточняет, что рассмотрение дела обвиняемых Валентины Жуковской и Сергея Наливко будет проходить отдельно, потому что они не посещали некоторые заседания по состоянию здоровья.

В воскресенье 13 сентября протестующие собрались у памятника 1000-летию Бреста и отправились маршем по центральным улицам города. На проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились, скандируя: «Это наша площадь!».

Движение транспорта оказалось заблокировано. Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке, распевая «Муры» и «Тры чарапахі». Около 17:00 на площади появился водомет. Люди сперва разбежались, но струя воды не достигала толпы протестующих, и позже они вернулись.

Вскоре управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело о массовых беспорядках, к концу декабря в нем было 57 обвиняемых и подозреваемых. Их обвиняют в организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

25 февраля вынесли приговор первой десятке обвиняемых по этому делу. Пятеро обвиняемых — Николай Федоренко, Евгений Колпачик, Виктор Денисенко, Алексей Якубук и Виталий Литвин — получили полтора года химии. Еще двое — Вадим Воронович и Максим Жаров — два года. Остальным обвиняемым суд назначил домашнюю химию — по полтора года для Марины Глазовой и Ярослава Ярошука и один год для Марины Сирецан.