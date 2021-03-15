Блогер Игорь Лосик прекратил сухую голодовку, объявленную в знак протеста из‑за нового обвинения

Консультант «Радыё Свабода» и администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик прекратил голодовку, сказано в сообщении самого канала. Эту информацию «Медиазоне» подтвердил адвокат Лосика Дмитрий Лепретор.

Сейчас Лосик находится в карцере, куда его отправили на пять суток за объявление голодовки.

Как сообщало «Радыё Свабода», 11 марта Лосику предъявили новое обвинение. После этого на глазах у адвоката и следователя он пробовал порезать себе руки и объявил сухую голодовку в знак протеста. По какой конкретно статье предъявлено обвинение, «Радыё Свабода» не уточняло.

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Блогера задержали 25 июня. Сперва ему предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), а через полгода — еще и в подготовке к массовым беспорядкам (статья 13 УК и часть 2 статьи 293 УК). 15 декабря — после того, как ему предъявили второе обвинение — Лосик в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня.