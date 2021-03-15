Минюст вызвал на внеочередную аттестацию адвоката Сергея Зикрацкого, работающего по делам многих журналистов

Адвоката Сергея Зикрацкого, защищающего многих журналистов, вызывают на внеочередную аттестацию в Минюст. Об этом юрист сообщил в фейсбуке. Заседание квалификационной комиссии пройдет 24 марта.

«Квалификационная комиссия будет определять возможность выполнения мной своих профессиональных обязанностей, поскольку, по мнению Министерства юстиции Республики Беларусь, имеются факты, свидетельствующие о моей недостаточной квалификации», — написал Зикрацкий.

Комиссия при Минюсте массово вызывает на аттестацию адвокатов по политическим делам

«Думаете, основанием для вызова на внеочередную аттестацию стали жалобы моих клиентов? Нет. Минюст посчитал, что мои комментарии в СМИ недостаточно квалифицированные, а значит надо проверить, могу ли я дальше работать адвокатом», — уточнил адвокат.

Адвокат Сергей Зикрацкий выступал защитником по многим административным делам в отношении журналистов. Он в том числе защищал по уголовному делу журналистку телеканала «Белсат» Катерину Андрееву, является адвокатом обвиняемых в неуплате налогов сотрудников «Пресс-клуба».