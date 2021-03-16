МВД отчиталось о задержании витебчанина, подозреваемого в блокировании железной дороги

Милиция задержала 41-летнего жителя Витебска, которого подозревают в блокировании железной дороги по уголовным делам об умышленном приведении в негодность путей сообщения (статья 309 УК), сообщает МВД.

«Мужчина работал таксистом и использовал рабочее авто для совершения преступления: приезжал к железной дороге и замыкал рельсы, накладывая на них проволоку.

Установлена причастность задержанного к четырем таким фактам. В содеянном он раскаялся и пояснил, что поддался влиянию деструктивных информационных ресурсов», — пишет ведомство.

Всего с начала 2020 года в стране обнаружили более 160 фактов наложения металлической проволоки на рельсы и установили 29 подозреваемых в таких преступлениях, добавляет МВД.