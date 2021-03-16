МВД: задержан администратор телеграм‑чата «Новая Боровая 98%»

Сотрудники ГУБОПиК задержали 34-летнего жителя Минского района, который, как утверждается, руководил «закрытым пабликом» «Новая Боровая 98%» на 300 человек, пишет МВД.

«️В телеграм-канале администратор не только обсуждал способы дестабилизации обстановки в стране, порчи имущества и инфраструктуры, а также высказывал угрозы в отношении должностных лиц госорганов и милиционеров. Сам он неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, за что привлечен к административной ответственности», — пишет ведомство.

Как сообщает МВД, в квартире задержанного оперативники нашли «протестную символику» и более полутора тысяч листовок с призывами (к чему, ведомство не уточняет — МЗ). Также у задержанного изъяли мобильный телефон.

«Мужчине вынесено официальное предупреждение в соответствии с Законом Республики Беларусь "О противодействии экстремизму". В ближайшее время его действиям и других участников указанных телеграм-ресурсов следователи дадут правовую оценку по уголовному делу, возбужденному за создание экстремистского формирования», — добавляет МВД.

К сообщению ведомства прилагается видеозапись. На ней задержанный говорит, что состоял в «деструктивном чате Новой Боровой». Затем в видео следует монтажная склейка, после которой он произносит: «Был модератором чата и канала "Новая Боровая 98"». Далее в ролике задержанный говорит, что признает вину и обещает больше не совершать «подобных деяний».

В видео также демонстрируется скриншот сообщения, автор которого говорит, что адреса людей, которых он называет «карателями», известны, а «тротила в украинском дарквебе хватает». Также на кадрах видеозаписи заметны листовки: они представляют из себя фотографию девушки с бело-красно-белым флагом на фоне множества людей. В углу листовки находится надпись: «День воли».