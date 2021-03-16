ГУБОПиК: против троих участников чата «Лида для жизни» возбуждены уголовные дела

Против трех лидчан, состоявших в чате «Лида для жизни», возбудили уголовные дела, пишет пресс-служба МВД.

Против 31-летнего лидчанина возбудили уголовное дело за то, что в октябре 2020 года он умышленно привел в негодность пути сообщения (статья 309 УК) на перегоне Лида-Скрибовцы, утверждает МВД. Мужчину взяли под стражу.

Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении еще двух жителей Лиды. 19-летнюю лидчанку обвиняют в публичном оскорблении представителей власти (статья 369 УК), а 36-летнего местного жителя — в угрозе применения насилия в отношении милиционеров (статья 364 УК). Как утверждает пресс-служба МВД, оба они были модераторами чата «Лида для жизни».

️По сообщению ведомства, в «ликвидированном» в ноябре 2020 года чате обсуждалось планирование и организация радикальных действий в отношении представителей власти, блокирование железнодорожных путей и автомобильных дорог, решались вопросы по месту и времени сбора людей и их участия в протестных акциях.

11 марта начальник отдела ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук отчитался об обнаружении свыше тысячи дворовых чатов:

«Мы выделили наиболее радикальные, которые носят явно выраженный экстремистский характер. Их администраторы будут привлечены к ответственности. <…> Действиям администраторов и активных участников этих сообществ будет дана правовая оценка на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями (Статья 361-1 УК)».