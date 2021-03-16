МВД отчиталось о задержании айтишника, который «спонсировал» протесты

В Минске задержали инженера-программиста, который участвовал в акциях протеста 9-11 августа, пишет пресс-служба МВД. Ведомство утверждает, что айтишник являлся «спонсором протестов» и консультировал признанные экстремистскими телеграм-каналы.

На милицейском видео, айтишник рассказал о своей должности, зарплате и участии в воскресных маршах.

«Кроме того, переводил деньги на так называемую помощь бастующим и так называемую помощь репрессированным. Тем самым спонсировал протестное движение. Кроме того писал в редакцию "Нехта" с предложением дополнительных сервисов по сбору денег. <…> По моему мнению, протестное движение поддерживает очень большая часть IT-сообщества только потому, что у них все очень-очень хорошо. Они просто с жиру бесятся», — рассказал айтишник на камеру.