Дело об организации студенческих акций протеста направили прокурору; в нем 12 обвиняемых

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении «лиц, организовавших акции протестов в студенческой среде различных вузов Минска», пишет госагентство «Белта» со ссылкой на официальную представительницу СК Юлию Гончарову. Дело передали прокурору для направления в суд.

Как сообщает агентство, обвиняемыми по делу проходят 12 человек. Им вменяют организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенную группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 17 и часть 1 статьи 342 УК). Как пишет «Белта», среди обвиняемых — студенты, преподаватель и член Координационного совета.

Поколение «черного четверга». Беларуское студенчество после массовых обысков и арестов 12 ноября

«Представители учреждений образования были координаторами на местах, администрировали тематические Telegram-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел», — пишет агентство и добавляет, что вопросы организации акций обсуждались со Светланой Тихановской.

По словам представительницы СК Юлии Гончаровой, обвиняемые по делу обсуждали проведение акций протеста с помощью видеоконференций, а действия студентов во время акций «срывали образовательный процесс».

«Во время проведения протестных акций студенты блокировали коридоры и лестничные марши, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение). Как следствие — нарушалась нормальная работа учреждения образования и срывался образовательный процесс. Противоправная деятельность группы пресечена сотрудниками Комитета государственной безопасности», — рассказала Гончарова.

Следователи допросили свидетелей и обвиняемых, провели обыски и изъяли мобильную и компьютерную технику, добавляет «Белта».

12 ноября к нескольким студентам и представителям «Задзіночання беларускіх студэнтаў» пришли с обысками. 20 ноября стало известно, что им, в том числе члену Координационного совета Алане Гебремариам, предъявили обвинение по статье о грубом нарушении порядка. Как отмечает TUT.by, 26 ноября задержали также и студентку мехмата БГУ Татьяну Екельчик, которую позже тоже обвинили по статье 342 УК.