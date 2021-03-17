«Наша Ніва»: силовики задержали бизнесмена Юрия Чижа

Вечером 15 марта силовики задержали сооснователя компании «Трайпл» Юрия Чижа, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на неназванный источник. Информацию об этом подтвердили источники TUT.by.

«Вчера в компании, связанные с Чижом, наведались силовики», — сказал один из собеседников TUT.by.

Позже информацию о задержании подтвердили Onliner родные бизнесмена.

По какой причине задержан Чиж, неизвестно. По информации «Нашай Нівы», перед задержанием бизнесмен несколько дней провел в Москве.

Бизнесмена Юрия Чижа уже задерживали в марте 2016 года. Вместе с бизнесменом в СИЗО КГБ оказались еще пять человек (статья 243 УК), их подозревали в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. По словам на тот момент председателя КГБ Валерия Вакульчика, сумма ущерба по уголовному делу составляла около 12 млн долларов.

14 сентября Юрию Чижу изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Как пишет TUT.by, бизнесмену отвели определенный срок на погашение предъявленных претензий.

Сейчас в Экономическом суде Минска рассматривается дело о банкротстве компании «Трайпл».

Обновлено в 13:43. Добавлена информация Onliner.