Архитектора, которого показывали избитым в эфире «Беларусь 1», осудили на три года химии

Суд Центрального района Минска приговорил архитектора Вадима Дмитренка к 3 годам химии, сообщает правозащитный центр «Вясна». Он признан виновным в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Изначально архитектора обвиняли еще в незаконном изготовлении или сбыте холодного оружия (часть 2 статьи 296 УК) и покушении на участие в массовых беспорядках (статья 14 и часть 2 статьи 293 УК). Но во время суда прокурор отказался от обвинения по этим статьям.

15 ноября 2020 года, по версии следствия, Дмитренок принял участие в незаконном массовом мероприятии. Он также изготовил дубинку, пиротехнические изделия, приобрел ручную дымовую гранату, складной нож, рогатку, металлические шарики и зажигалку, сложил их в рюкзак и собирался использовать их «во время участия в массовых беспорядках», но его задержали.

На первом заседании 12 января Дмитренок частично признал вину в грубом нарушении общественного порядка, при этом вину по остальным статьям не признал. Пакет с дубинкой, металлическими шариками и рогаткой, по его словам, он обнаружил на скамейке возле кинотеатра «Киев», где был в тот вечер, а петарды, газовая горелка, нож, маска и другие предметы были у него в рюкзаке, потому что в нем «всегда куча разного барахла», а сам он член ассоциации по страйкболу, потому там и были предметы для игры.

Ранее кадры с задержанием и допросом Дмитренка показывал телеканал «Беларусь 1» — на них видна кровь на его лице. Как пишет «Радыё Свабода», из РУВД Дмитренка забрала скорая, у него обнаружили черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы и синяки.