Обвиняемый по «делу Тихановского» Дмитрий Фурманов прекратил голодовку

Один из обвиняемых по «делу Тихановского» Дмитрий Фурманов прекратил голодовку, сообщил телеграм-канал «Страна для жизни». Это подтвердил «Медиазоне» его адвокат Вадим Мушинский.

По словам адвоката, его подзащитный снова начал принимать пищу 15 марта.

О том, что Фурманов объявил голодовку, стало известно на заседании суда по его делу 11 марта. 9 марта Дмитрия по неизвестной причине посадили в карцер на 5 суток, а из камеры весь последний месяц его выводили только в наручниках. Условия содержания и стали причиной голодовки. 13 марта к голодовке присоединилась его девушка Ольга Корякина.

В прошлом году мать Фурманова и Корякина объявили голодовку под СИЗО №1. Мать держала голодовку пять дней и прекратила ее по состоянию здоровья. Корякина голодала десять дней.

Фурманова задержали 29 мая 2020 года во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую на пикете в Гродно. Его обвиняют в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).