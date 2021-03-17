Суд оштрафовал журналиста Дмитрия Казакевича на 1740 рублей за «незаконное изготовление продукции СМИ»

Суд Первомайского района Витебска оштрафовал журналиста Дмитрия Казакевича на 60 базовых за «незаконное изготовление продукции СМИ» (часть 3 статьи 25.3 КоАП), пишет Белорусская ассоциация журналистов.

Как сообщает БАЖ, Казакевича оштрафовали за две публикации на сайте телеканала «Белсат». В суде он отказался давать объяснения «в знак солидарности с коллегами».

«Мне даже неловко защищаться, когда мои коллеги Дарья Чульцова и Катерина Андреева сидят в тюрьме, когда других журналистов держат за решеткой, когда в стране почти 300 политзаключенных», — цитирует Казакевича БАЖ.