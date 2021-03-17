СК заявил, что найденный в августе мертвым фанат Никита Кривцов совершил суицид

По версии Следственного комитета, найденный в августе мертвым 28-летний фанат Никита Кривцов совершил суицид. Об этом сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на начальника отдела Следственного управления УСК Минска Виктора Грамовича.

Кривцова нашли 22 августа в Партизанском районе Минска повешенным. По словам представителя СК, следов борьбы на месте обнаружения умершего и на его теле не обнаружили, а незадолго до исчезновения Кривцова они с женой решили развестись.

«Женщина рассказала, что накануне исчезновения, 11 августа, Кривцов рано утром приехал домой, собрал вещи и ушел в неизвестном направлении. При этом он пояснил, что планирует скрываться от правоохранительных органов», — говорит Грамович.

Как сообщают «Минск-Новости», следователи установили, что 11 августа Кривцов познакомился в баре с двумя мужчинами, и, выпив, «направился по месту жительства одного из них распивать алкоголь». Утром 12 августа он ушел из квартиры «в неизвестном направлении».

Обоих мужчин, которые были с Кривцовым в баре, опросили, пишет издание. По их словам, фанат несколько раз говорил, что его могут привлечь к ответственности за организацию и участие в несанкционированных митингах в Молодечно.

Следователи, сообщают «Минск-Новости», также нашли видеозапись, на которой видно, как Кривцов около 7:00 12 августа один двигался в сторону леса, где и было обнаружено его тело.

В возбуждении уголовного дела из-за смерти Кривцова СК отказал «за отсутствием в чьих-либо деяниях состава преступления», пишет издание.