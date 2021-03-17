БАЖ: в Гродно задержан журналист «Белсата» Ян Роман

В Гродно силовики задержали журналистка телеканала «Белсат» Яна Романа, сообщает Беларуская ассоциация журналистов со ссылкой на его сына. Причина задержания неизвестна.

По информации БАЖ, журналист находится в Ленинском РУВД. У него дома силовики провели осмотр: изъяли ноутбук и телефон.

Ассоциация без ссылки на источник пишет, что претензии к Роману связаны с тем, что он заплатил штраф за двух человек, которых осудили по административным делам.

Позже стало известно, что осмотр прошел и в гродненской квартире журналиста-фрилансера, лидера группы Dzieciuki Алеся Денисова. Как сообщает БАЖ, осмотр проходил в рамках той же проверки, что и у Романа.

У Денисова, пишет ассоциация журналистов, силовики изъяли два ноутбука и четыре мобильных телефона. Самого Денисова дома не было.

Обновлено в 17:31. Добавлена информация про осмотр квартиры Денисова.