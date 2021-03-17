«Наша Ніва»: в машину экс‑следователя Евгения Юшкевича залезли неизвестные, пока он был на допросе в СК

В машину бывшего следователя Евгения Юшкевича забрались неизвестные , пока он был на допросе в Следственном комитете. Об этом пишет «Наша Ніва».

Как сообщает издание, информацию передал журналистам сам Юшкевич, «так как остерегается провокаций».

На видео, записанном видеорегистратором в машине экс-следователя, периодически появляются чьи-то руки, слышен звук открывающейся и закрывающейся двери автомобиля и замка от сумки или куртки.

Евгений Юшкевич несколько лет был следователем. Затем он ушел из СК и занялся программированием, а летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange по помощи в обучении и переподготовке силовиков, чиновников и других граждан Беларуси, лишившихся работы из-за своих политических взглядов.

Вечером 24 ноября Юшкевича задержали. Накануне, 26 ноября, адвокат Мария Колесова-Гудилина подтвердила, что против ее подзащитного возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что Юшкевич проходит подозреваевым по по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

4 декабря Юшкевичу изменили меру пресечения на подписку о невыезде.