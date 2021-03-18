Гособвинение запросило полтора года химии для музыканта Игоря Банцера за танец в стрингах у милицейской машины

Прокурор Виктор Ничипорук запросил полтора года химии для лидера гродненской стрит-панк-группы Mister X и антифашиста Игоря Банцера, которого обвиняют в хулиганстве (статья 339 УК) из-за танца в стрингах перед милицейской машиной, сообщает «Гарадзенская Вясна».

Также гособвинитель попросил изменить меру пресечения Банцеру с ареста на подписку о невыезде. 19 марта в 10:30 судья Наталья Козел огласит приговор музыканту.

Сам Банцер на сегодняшнем заседании сказал, что дело имеет политический характер. Он отметил, что уже не раз извинился перед всеми и причин сажать его в тюрьму нет. «Свою вину <…> он совершенно не признает, заявляет, что он как творческий человек не изменится, и просит суд приговорить его к трем годам тюремного заключения», — пишут правозащитники. В последнем слове музыкант сказал, что контркультурная активность не может расцениваться как преступление.

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По версии обвинения, 5 сентября на улице Горького музыкант подошел к машине ГАИ и «начал демонстрировать гениталии». Сам Банцер настаивает, что лишь снял шорты во время перформанса с танцем, но оставался в стрингах, а спереди его также прикрывала поясная сумка. Музыканта задержали и отправили в СИЗО лишь через полтора месяца после инцидента.

3 марта в суде Ленинского района Гродно начался судебный процесс по делу 40-летнего Банцера. На заседании он объявил сухую голодовку, поскольку считает дело политически мотивированным. Сегодня же Банцер рассказал, что за время голодовки его пять раз переводили из одной камеры в другую.