Прокурор запросил два года химии для минчанки за участие в акциях протеста в августе и сентябре

Прокурор Виктор Завадич запросил два года химии, или ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, для минчанки Светланы Братенковой за участие в протестах, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд Октябрьского района Минска за день рассмотрел дело Братенковой и перешел к прениям. Завтра в 14:30 судья Ольга Неборская вынесет приговор.

Гособвинение требует признать Братенкову виновной в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (части 1 статьи 342 УК). Таковыми прокурор считает акции протеста в Минске, прошедшие 16 и 23 августа, а также 6 сентября. По версии обвинения, во время протестов Братенкова выходила на проезжую часть и мешала общественному транспорту в центре города.

Сама подсудимая отрицает вину. О том, что против нее возбудили уголовное дело, она узнала из присланного по почте письма. В суде Братенкова признала, что участвовала в митингах, но шла по тротуару и переходила дорогу по пешеходному переходу.

Братенкова была задержана после акции 6 сентября. Она рассказала, что в РУВД милиционеры пригрозили раздеть ее и заставить приседать, если она не отдаст свой телефон. Потом ее отвезли в изолятор на Окрестина, а суд назначил ей 8 суток ареста.