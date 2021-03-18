В Москве арестовали администратора телеграм‑чата «Лида для жизни», на которого в Беларуси завели уголовное дело

Бутырский районный суд Москвы отправил в СИЗО администратора телеграм-чата «Лида для жизни» Николая Давидчика, на которого в Беларуси завели уголовное дело, сообщила «Медиазоне» его адвокат Мария Красова. Соответствующая карточка дела опубликована на сайте суда.

Жена и четырехлетний ребенок Давидчика — граждане России. Как отметила Красова, сам Давидчик последние полтора года жил в Москве и не выезжал из страны.

Сегодня днем адвокат рассказала, что Давидчика задержали в Москве еще 17 марта по требованию прокуратуры Беларуси. Тогда не было известно, по какой причине задержан беларус.

Теперь адвокат узнала, что на родине против Давидчика возбудили уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК РБ) в связи с администрированием телеграм-чата «Лида для жизни». В карточке дела на сайте московского суда в качестве аналогичного состава в российском Уголовном кодексе указана часть 3 статьи 212 — призывы к беспорядкам. Власти Беларуси требуют экстрадиции.