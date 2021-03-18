В Дзержинске девятерых человек задержали за участие в протестах в августе

Милиционеры задержали в Дзержинске шестерых мужчин и трех женщин в возрасте от 31 до 53 лет, которые участвовали в протестах в августе 2020 года, сообщает МВД.

Среди задержанных две семейные пары. У всех провели обыски, во время которых изъяли компьютеры, мобильные телефоны и «незарегистрированную символику».

На пятерых человек составили административные протоколы за нарушение порядка проведения массовых мероприятий — их поместили в изолятор временного содержания. С остальными провели профбеседы.

«В августе прошлого года жители райцентра участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях не только в своем городе, но и в Минске. Все состояли в деструктивных телеграмм-чатах (основной "Дзержинск City"), где обсуждали свои действия и планировали новые акции. Одна женщина созналась, что минувшей осенью собирала протестующим деньги на оплату штрафов. В итоге часть суммы потратила на личные нужды», — сказано в сообщении МВД.

При этом под камеру женщина рассказала, что ей также назначили штрафы за участие в акциях и что «частично [деньги] взяла себе», а остальные потратила на чужие штрафы. Потратила она деньги на «личные нужды» или на оплату своих штрафов, в видео женщина не уточнила.