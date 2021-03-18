Генпрокуратура предложила создать списки «причастных к экстремистской деятельности»

Генпрокуратура предложила создать списки «граждан, причастных к экстремистской деятельности», разрешить прокурорам блокировать доступ к интернет-ресурсам, запретить выдвижение политических требований при проведении забастовки. Такие изменения ведомство включило в новую редакцию закона «О противодействии экстремизму».

Кроме этого, в законе предложили запрет в течение 5 лет на учреждение новых организаций и СМИ для участников экстремистских организаций; лишать граждан, попавших в списки «причастных к экстремистской деятельности», права заниматься некоторыми видами деятельности; расширить основания для привлечения к уголовной ответственности за экстремизм; привлекать к ответственности за распространение запрещенной информации владельцев интернет-ресурсов, не являющихся СМИ.