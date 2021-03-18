В Москве по требованию прокуратуры Беларуси задержан житель Лиды

17 марта в Москве полиция по требованию беларуской прокуратуры задержала лидчанина Николая Давидчика, рассказала «Медиазоне» его адвокат Мария Красова.

По какой причине задержан беларус — неизвестно. Адвокат пока не смогла попасть к подзащитному. Сейчас Давидчик находится в изоляторе временного содержания на улице Осташковской в Москве.

По словам адвоката, вчера к задержанному пустили жену — она передала ему передачу. Беларуская диаспора в Москве «Медиазоне» рассказали, что четырехлетний ребенок и жена Давчидчика — граждане России.

Как пишет TUT.by, задержанный беларус был одним из администраторов телеграм-чата «Лида для жизни».