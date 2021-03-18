Суд приговорил слесаря из Борисова к 3 годам химии за сообщения в телеграме и участие в протестах

Суд Заводского района Минска осудил 26-летнего слесаря из Борисова Сергея Бриля на три года химии за «призывы» к протестам и участие в них (статья 342 УК), сообщает правозащитный цент «Вясна».

Как пишут правозащитники, в суде вину Бриля доказывали скриншотами переписок в телеграм-чате «Водители 97%». Среди «призывов», которые, по версии обвинения, писал Сергей Бриль, была фраза «Пора переворачивать автозаки!».

Помимо этого Бриля обвинили в участии в митингах 9, 10 и 16 августа — его действия, по версии следствия, повлекли остановку транспорта. За это «Минсктранс» выставил обвиняемому иск в размере 38 тысяч рублей. Судья постановил рассматривать его отдельно в гражданском процессе. Как утверждает «Вясна», в суде не были представлены фото- и видеодоказательства участия Бриля в протестах, но сам обвиняемый этого не отрицал.

Сначала Сергея Бриля обвиняли в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК), но позже статью смягчили.