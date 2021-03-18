Могилевскую журналистку Алину Скрабунову оштрафовали в десятый раз с начала марта за «незаконное изготовление продукции СМИ»

Суд Октябрьского района Могилева в десятый раз с начала марта оштрафовал журналистку Алину Скрабунову за ее работу, сообщает «Беларуская ассоциация журналистов». Этот и все остальные штрафы назначили по статье о незаконном изготовлении продукции СМИ (часть 3 статьи 23.5 КоАП).

Судья Ольга Кравченко назначила журналистке штраф в 30 базовых величин за репортаж, который вышел в программе «Новости» на телеканале «Белсат». В сюжете рассказывалось об уголовном деле жителя Могилева Сергея Базуки, которого обвиняет в разбрасывании саморезов перед зданиями силовых органов.

Общая сумма штрафов Скрабуновой с начала марта теперь составляет 7 540 рублей. Сама журналистка сейчас находится за рубежом, но сообщала о планах вернуться в Могилев и продолжить свою работу.

Первый раз в этом месяце Скрабунову оштрафовали 5 марта на 25 базовых величин, 12 марта — еще на 25, 15 марта она получила два штрафа — на 30 и 25 базовых величин, а 16 марта трое судей Могилевского района назначили журналистке сразу пять штрафов каждый по 25 базовых величин.

БАЖ расценивает решения судов как попытку давления на журналистку, чтобы та не вернулась в Беларусь.