МВД сообщило о задержании 19‑летнего участника протестов в Минске, выходившего на дорогу и оскорблявшего милиционеров

В Минске задержали 19-летнего юношу, участвовавшего в акциях протеста, во время которых он выходил на дорогу и оскорблял милиционеров, сообщает МВД.

«Парень не раз был замечен на уличных акциях: вместе с другими выходил на проезжую часть, выкрикивал протестные лозунги и оскорблял правоохранителей. Он же в деструктивных телеграм-чатах призывал участвовать в маршах», — утверждают в ведомстве.

На задержанного составили протокол о нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), к тому же ему вынесли предупреждение в связи с законом «О противодействии экстремизму». Также МВД направило следователям материалы для проверки юноши по статье 342 УК (грубое нарушение общественного порядка).

Молодой человек на камеру сказал, что раскаивается и сожалеет о случившемся, и добавил, что призывал участвовать в готовящейся акции протеста 25 марта.