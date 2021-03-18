В Петербурге полиция задержала молодеченца, разыскиваемого по делу о нападении на омоновцев 19 июня

В Санкт-Петербурге полиция задержала жителя Молодеченского района, которого разыскивали по делу о насилии в отношении сотрудников ОМОН, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

По утверждению ведомства, 41-летний беларус уехал в Россию летом прошлого года, чтобы скрыться от уголовного преследования «после группового нападения на ОМОН».

«Чтобы запутать следы, мужчина распространил информацию, что отправляется в Евросоюз», — пишет пресс-служба милиции.

29 сентября в Молодечно районный суд вынес приговор двум местным жителям, которые участвовали в той потасовке с омоновцами, за сопротивление милиционерам, сопряженное с применением насилия (часть 2 статьи 363 УК). Судья Виктория Полещук назначила 31-летнему Павлу Пескову наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы, 25-летний Владислав Евстигнеев получил три года — его взяли под стражу в зале суда.

Три года лишения свободы. Двум жителям Молодечно вынесли приговор за стычку с ОМОНом 19 июня

19 июня, в последний день пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, во многих городах Беларуси, в том числе и Молодечно, прошли массовые акции солидарности.

Примерно в десять часов вечера на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Великий Гостинец микроавтобус с омоновцами подъехал к местным жителям, собравшимся около продуктового магазина. Вышедшие из бусика силовики задержали одного из них — Николая Алейника. Несколько человек подбежали к омоновцам, завязалась короткая потасовка, после которой силовики быстро уехали.

На следующий день милиция задержала местных жителей Павла Пескова и Владислава Евстигнеева по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. 23 июня МВД сообщило, что задержаны двое подозреваемых в сопротивлении милиционерам в Молодечно.