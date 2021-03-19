Минчанина, сбитого автозаком 9 августа, приговорили к 2 годам колонии

Суд Центрального района приговорил 31-летнего минчанина Егора Сугойдя к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за участие в протестах 9 августа (часть 1 статьи 342 УК), где его сбил автозак, сообщает TUT.BY.

Также к нему применят принудительные меры безопасности и лечения от алкоголизма.

По версии следствия, Сугойдь в первый день протестов, будучи пьяным, вместе с группой людей принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии. Он вышел на проезжую часть проспекта Машерова, чем помешал проезду транспорта, а потом запрыгнул на едущий автозак.

Сугойдь признал, что был на митинге, но не согласен, что прыгал на автозак.

Защитник заявил, что вина Егора полностью не доказана. Также он попросил суд в случае, если вина мужчины будет все же доказана, не лишать его свободы, а назначить условный срок или отсрочить его.

Гособвинитель запросил для обвиняемого 2 года лишения свободы и лечение от хронического алкоголизма, ровно такое наказание и дала судья Виктория Шабуня.