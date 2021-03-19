Гродненского музыканта Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии

Суд Ленинского района Гродно приговорил музыканта Игоря Банцера к 1,5 годам химии по обвинению в хулиганстве (часть 1 статьи 339 УК), сообщает TUT.BY.

19 марта мужчина временно выйдет на волю под подписку о невыезде.

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По версии обвинения, 5 сентября на улице Горького лидер гродненской стрит-панк-группы Mister X Игорь Банцер подошел к машине ГАИ и «начал демонстрировать гениталии». Сам Банцер настаивает, что лишь снял шорты во время перформанса с танцем, но оставался в стрингах, а спереди его также прикрывала поясная сумка.

Милиционеры тогда даже не стали докладывать о произошедшем руководству, посчитав это просто пьяной выходкой — задержали Банцера через полтора месяца.

В СИЗО Гродно его содержали в одиночной камере и помещали в карцер. Из изолятора он передавал родным, что хочет встретиться с нотариусом и написать завещание.

3 марта в суде Ленинского района Гродно начался судебный процесс по делу Банцера. На заседании он объявил сухую голодовку, поскольку считает дело политически мотивированным. На момент объявления приговора Банцер не заявлял о прекращении голодовки.