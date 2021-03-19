20 апреля суд рассмотрит апелляцию прокуратуры на приговор журналистке Катерине Борисевич

20 апреля в Минском городском суде рассмотрят апелляцию по делу журналистки TUT.by Катерины Борисевич, сообщает издание.

12 марта Генпрокуратура подала в Мингорсуд апелляционный протест на решение суда по «делу ноль промилле». По мнению ведомства, Борисевич вынесли мягкий приговор, который не соответствует «тяжести преступления».

2 марта в суде Московского района Минска судья Светлана Бондаренко признала врача Артема Сорокина виновным в разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 178 УК); Борисевич осудили как его соучастницу. Медик получил два года лишения свободы с отсрочкой на год, журналистку приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых.

Санкция статьи предусматривает в качестве наказания только лишение свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет и со штрафом.

Приговор по «делу ноль промилле». Журналистку TUT.by приговорили к 6 месяцам колонии, врача‑анестезиолога — к 2 годам с отсрочкой

Журналистку TUT.by Катерину Борисевич и врача-анестезиолога больницы скорой медпомощи Артема Сорокина задержали вечером 18 ноября. Генпрокуратура отчитывалась, что врач и журналистка задержаны за разглашение медицинской тайны, приведшее к тяжким последствиям. Поводом для дела стала публикация Борисевич, в которой журналистка со слов Сорокина, подкрепленных медицинским документом, писала, что во время драки на «Площади перемен» погибший минчанин Роман Бондаренко не был пьян.