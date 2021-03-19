Главного редактора издания Hrodna.life оштрафовали на 12 300 рублей

В Ленинском районном суде Гродно главного редактора издания Hrodna.life Алексея Шоту оштрафовали на 400 базовых величин как представителя редакции и на 25 базовых как физлицо, сообщает издание.

Шоту признали виновными в распространении информации, включенной в список экстремистских материалов (часть 2 статья 17.11 КоАП).

Судья Наталья Козел зачитала два протокола об административном правонарушении. Согласно обоим, Алексей как физлицо и как юрлицо разместил в апреле и июне 2020 года три материала, которые содержали ссылки или логотип телеграм-канала, признанного экстремистским.

По версии следствия, в январе в ходе мониторинга на сайте обнаружили материалы, признанные экстремистскими. После этого милиция начала проверку, а в офисе редакции провели обыск.

Журналист вину не признал. По его словам, на момент публикации материалов телеграм-канал не был признан экстремистским, а после этого события редакция удалила на сайте все упоминания. Он также сказал, что материалы этого канала использовались в качестве фотоиллюстрации, а размещать их могли только с помощью изъятого во время осмотра ноутбука. Его признали вещественным доказательством.

29 января в гродненские издания Hrodna.life и Newgrodno.by пришли с осмотром в связи с хранением экстремистских материалов с «одного телеграм-канала, который в октябре и ноябре 2020 года судом Центрального района города Минска признан экстремистским». В ходе осмотров из офисов изъяли оргтехнику обеих редакций для направления ее на экспертизы.