Минчанина, который наклеил на окно своей квартиры бело‑красные сердечки, осудили на 15 суток

Суд Советского района дал 52-летнему минчанину Игорю Лемешеву 15 суток, пишет правозащитный центр «Вясна». Три красно-белых сердечка, которые он наклеил на окно своей квартиры, расценили как несанкционированный пикет (статья 24.23 КоАП).

Как сообщает «Вясна», Лемешева задержали 18 марта. В суде он сказал, что сердечки и снежинки вырезал с детьми еще до Нового года и наклеил на окно в детской комнате. Через какое-то время снежинки снял, а сердечки решил оставить.

— Почему зеленые сердечки не вырезали? — поинтересовался судья Сергей Шатило.

— Красное сердечко — это нормально, — сказал Лемешев.