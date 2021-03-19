СК предъявил обвинение блогеру Мотолько и хочет признать экстремистским его телеграм‑канал

Следственный комитет вынес постановление о привлечении блогера Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.

Также в отношении Мотолько санкционировано постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, в МВД отправили документы для объявления блогера в розыск. Следственный комитет намерен признать телеграм-канал «МотолькоПомоги» экстремистским.

«Следователи анализируют данные о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого координационного совета, представителями других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Республики Беларусь и ее национальной безопасности», — сообщается в заявлении СК.

Ранее ведомство заявило о возбуждении уголовного дела против блогера. Он проходит подозреваемым по нескольким статьям: массовые беспорядки (статья 293 УК), грубое нарушение порядка (статья 342 УК), действия, направленные на возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1), действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Беларуси (часть 3 статьи 361).

Следственный комитет уточняет, что Мотолько «объединил экстремистские группы — дворовые чаты — создал экстремистское формирование и руководит им». Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 361 (создание экстремистского формирования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.