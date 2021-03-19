Минчанину дали 3 года химии за фразу «Лукашенко — пидорас» во время звонка в милицию

Суд Заводского района осудил 37-летнего минчанина Олега Асаула к 3 годам химии за оскорбления президента (часть 1 статьи 368 УК) и милиции (статья 369 УК), которые он произнес в двух коротких звонках в милицию, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, 14 декабря Асаул, будучи пьяным, из дома позвонил в службу милиции на номер 102 и сказал оператору Авсюкевич «фразы, противоречащие общечеловеческой морали» об Александре Лукашенко.

Разговор длился около трех секунд:

Авсюкевич: Милиция.

Асаул: Лукашенко — пидорас!

Через 14 минут обвиняемый позвонил в службу милиции еще раз, и на этот раз в пятисекундном разговоре с оператором Натальей Деминой оскорбил милицию:

Демина: Алло, милиция.

Асаул: Пошли ***** [далеко], мусора, пидорасы.

Демина: Хорошо, мы поняли.

Для подтверждения вины во время следствия у мужчины брали образцы голоса, когда он несколько раз повторял эту же фразу.

Олег Асаул полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. На суде он заверил, что всегда нормально относился к власти: «Я даже слова этого не знаю: “электориальный… электоральный?”. В первый раз слышу».

По его словам, в тот вечер он выпивал вместе с другом и «насмотрелся видеороликов» о протестах в Беларуси: «Там было о том, как милиция избивает простых людей. Это вызвало негативные эмоции. Что-то стукнуло в голову… Я не хотел никого оскорбить». Он отметил, что не помнит, что именно говорил в своих звонках, потому что был пьян.

Также обвиняемый в тот вечер позвонил на номер 102 еще несколько раз. Он пытался поговорить о том, что видел на ТВ, а также об убитом парне на «площади Победы». «Вясна» предполагает, что речь о Романе Бондаренко.

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Потерпевшей по делу признали Наталью Демину. В суде девушка сказала, что приняла слова обвиняемого и на свое счет, так как принадлежит «к той же системе, которую он имел ввиду». Адвокат Асаула заявил, что Демина не является аттестованным сотрудником милиции, поэтому не может считаться представителем власти и потерпевшей.

Также защита просила суд не назначать обвиняемому наказание в виде ограничения свободы, а обойтись штрафом. Асаул всю жизнь работает плиточником, а также он помогает своей пожилой матери. «У матери больные ноги, она перемещается только на двух палочках. А у нас 18-19-й этаж, лифтов нет. Она даже не может приготовить покушать», — рассказал обвиняемый.

На вопрос, принимал ли Асаул участие в протестных акциях, он ответил отрицательно. Судья Олег Каляда приговорил мужчину к 3 годам химии, как и запрашивал гособвинитель Качан.