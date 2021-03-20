Мининформ внес в список экстремистских материалов несколько каналов и чатов в телеграме

Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистской продукцией телеграм-каналы и чаты «Водители 97%», «Мозырь 97%», «Гомель Советский 97%» и «Речица для жизни ЧАТ». Это следует из обновленного списка экстремистских материалов, опубликованного на сайте Министерства информации.

Решение Гомельского суда вступило в силу 6 и 12 марта.

Позже МВД отчиталось о признании экстремистским телеграм-канала «Брест: Слухи и факты» и чата «Брест 97%». Такое решение, по утверждению пресс-службы МВД, 17 марта принял суд Ленинского района Бреста.

20 октября 2020 года суд Центрального района Минска признал экстремистской продукцией признал телеграм-канал Nexta Live и логотип Nexta.

Ответственность за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, установлена частью 2 статьи 19.11 КоАП РБ. За это можно получить общественные работы, административный арест или штраф. Штраф для граждан составляет от 10 до 30 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 100 базовых величин, для юрлиц — от 100 до 500 базовых величин.

Обновлено в 15:04. Добавлено сообщение МВД.