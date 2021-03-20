Журналисту Денису Ивашину предъявили обвинение по делу о вмешательстве в работу сотрудника МВД

Журналисту Денису Ивашину, сотрудничавшему с международным волонтерским расследовательским сообществом InformNapalm и газетой «Новы час», 19 марта предъявили обвинение во вмешательстве в работу сотрудника МВД (статья 365 УК). Об этом в фейсбуке сообщила его жена Ольга.

Журналисту грозит до трех лет лишения свободы.

«Денис вместе с адвокатом написали две жалобы: на незаконное задержание и возбуждение уголовного дела. Денис чувствует себя уверенно, спокойно, собирает информацию, от контакта со "следствием" отказывается (потому что невиновному человеку нечего говорить про какие-то преступления, которых он не совершал», — написала Ольга Ивашина.

Дениса Ивашина задержали по уголовному делу 12 марта. Силовики провели обыск в его квартире и на даче, а также дома у 95-летней бабушки журналиста.

«В доме и на даче были обыски, изъяты все носители информации, сим-карты, банковские карты, книги, записные книжки, заметки, деньги и различные мелочи вроде флагов, значков, визиток и т.д. Очень интересует все, что связано с Украиной, хотя статья криминальная, в ордере якобы за распространение личной информации», — писала Ольга Ивашина.

Денис Ивашин публиковал расследования в InformNapalm и газете «Новы час». Ивашин рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгонах беларуских протестов в рядах ОМОНа. 4 марта вышла третья часть расследования.