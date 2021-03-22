Минская милиция отказалась заключать договор с организаторами Дня Воли из‑за маршрута шествия и коронавируса

Милиция отказалась заключать договор с организаторами Дня Воли в Минске, сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой Беларускую социал-демократическую партию («Грамада»).

«Система получения разрешения на проведение массового мероприятия такая, что Мингорисполком просит заявителей подписать документ у ряда госорганов, в том числе и МВД. Отказ от МВД уже получен, и теперь у нас есть право опротестовать его в установленном порядке. Но отказ нам дан в такие сроки, что мы уже не успеем до 25 марта его опротестовать. Соответственно, разрешение мы не получим», — рассказала сотрудника офиса партии.

В качестве причин отказала милиция назвала ситуацию с коронавирусом и маршрут шествия, заявленный организаторами, рассказал TUT.by лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

В ответе сказано, что «места проведения заявленных массовых мероприятий примыкают к территориям организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения».

«Наличие административных зданий, на которые ссылается милиция, — вероятно, имя в виду тот же Генштаб — не стало помехой для легального празднования Дня Воли на площадке возле Оперного театра», — заметил Губаревич.

Организаторы пока не получили ответ от Мингорисполкома. Для того, чтобы городские власти разрешили провести акцию, необходимо в том числе согласие всех госорганов.