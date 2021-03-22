Председателя социал‑демократической партии Игоря Борисова осудили на 15 суток за неповиновение милиционеру

Суд Партизанского района Минска дал 15 суток председателю Белорусской социал-демократической партии Игорю Борисову по статье о неповиновении милиционеру (статья 24.3 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

Политика задержали 21 марта, сообщает TUT.by со ссылкой на «Белапан». Как рассказала изданию жена Борисова Елена, автомобиль, в котором ехали супруги с четырехлетней дочерью, подрезал микроавтобус, откуда выбежали люди в штатском и задержали ее мужа.

По словам Борисовой, политик при задержании не сопротивлялся.

Как сообщает «Вясна», в протоколе, который на Борисова составили в Партизанском РУВД, написано, что он «отказывался выходить из служебного автомобиля, упирался, вел себя вызывающе, цеплялся за кузов автомобиля».