«Попутал бес». МВД сообщило о задержании брестчанина, который записал видео с «негативными высказываниями» об омоновцах

Милиция задержала 24-летнего повара из Бреста, который во время летних и весенних протестов «блокировал транспорт, выкрикивал лозунги, водил хороводы» и «пел песни», сообщает телеграм-канал МВД. Он признан подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Как сообщает ведомство, до задержания брестчанин записал видеообращение «с негативными высказываниями» об омоновцах.

«Меня тогда попутал бес, я был ********* [кретином], больше этим не занимаюсь и не советую никому», — объясняет он причину обращения к милиционерам на видео, которое опубликовано на ютуб-канале МВД.